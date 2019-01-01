Пожар в пермской квартире тушили под бой курантов

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:21:12+03:00

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За 13 минут до Нового года в Перми в квартире дома по улице Солдатова произошел пожар. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Огонь был потушен ровно в полночь - в то время, когда в соседних квартирах смотрели телевизор и загадывали желания под бой курантов. В результате пожара сгорел диван и домашние вещи. Праздничный ужин был безнадежно испорчен, но из людей никто не пострадал.

А перед Новым годом по московскому времени произошел пожар в жилом доме по улице Докучаева. На место также выехали все оперативные службы. В результате пожара сгорел мусор в камере мусоросборника.

Причины обоих пожаров пока устанавливаются, рассказали в ГУ МЧС.