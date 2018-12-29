В Перми появились три новых карусели
Накануне Нового года в Перми установили три новых карусели. Кататься на них можно будет, начиная с 18 часов 30 декабря. Как раз в это время откроется и главный ледовый городок у Театра-Театра.
Напомним, первая уличная карусель в Перми открылась 7 декабря в Театральном сквере. А у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде появились еще три новых карусели – «Детская железная дорога», «Merry go round» и «Сказка».
В выходные и праздничные дни карусели будут работать с 12.00 до 21.00. В будни – с 16.00 до 21.00.
Покупать билеты на зимний аттракцион не придется, катание будет бесплатным. Но охранники будут пропускать пермяков к каруселям через пропускные пункты.
Где еще можно будет развлечься пермякам в новогодние каникулы, читайте в нашем праздничном путеводителе по самым интересным площадкам города.