2018-12-29T08:37:25+03:00
Общество

В Перми появились три новых карусели

Их установили у монумента «Героям фронта и тыла»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Первая карусель в Перми открылась 7 декабря в Театральном сквере.Первая карусель в Перми открылась 7 декабря в Театральном сквере.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Накануне Нового года в Перми установили три новых карусели. Кататься на них можно будет, начиная с 18 часов 30 декабря. Как раз в это время откроется и главный ледовый городок у Театра-Театра.

Напомним, первая уличная карусель в Перми открылась 7 декабря в Театральном сквере. А у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде появились еще три новых карусели – «Детская железная дорога», «Merry go round» и «Сказка».

В выходные и праздничные дни карусели будут работать с 12.00 до 21.00. В будни – с 16.00 до 21.00.

Покупать билеты на зимний аттракцион не придется, катание будет бесплатным. Но охранники будут пропускать пермяков к каруселям через пропускные пункты.

Где еще можно будет развлечься пермякам в новогодние каникулы, читайте в нашем праздничном путеводителе по самым интересным площадкам города.

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