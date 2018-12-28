Новый год в Перми 2019: где погулять в первую ночь года и в длинные выходные

Новогодняя ночь на эспланаде …

Все самое интересное будет происходить в ледовом городке на площади перед Театром-Театром, который откроется вечером 30 декабря. Здесь установят большой сценический комплекс - с элементами светового шоу, лазерных и пиротехнических технологий.

Праздничная шоу-программа начнется 31 декабря в 23.30. Будут выступать музыкальные и танцевальные группы, артисты уличного театра и театра огня «Игры пламени».

Традиционно над главной площадью Перми прогремят два праздничных фейерверка. Первый начнется ровно в полночь (он продлится три минуты), второй - в 2 часа ночи (действо рассчитано на пять минут).

В 1.40 и 2.55 пермяки увидят световое шоу, а с 3.00 до 4.00 - дискотека.

- Весь периметр ледового городка будет огорожен, - рассказали в администрации Перми. - Всего будет восемь входных групп, оснащенных металлодетекторами. Запрещено проносить с собой алкоголь, приходить в нетрезвом состоянии, курить и брать с собой домашних животных.

… и в парках

Если вы живете далеко от центра, погулять в первую ночь года можно в парке рядом с домом. Так, в парке имени Чехова (улица Репина, 20 в Орджоникидзевском районе Перми) развлекательная программа начнется 31 декабря в 23 часа. Зрителей ждут песни и танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой, футбольные конкурсы, концерт фолк-проекта «Груша».

А в парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106, Кировский район) пройдет «диско-ночь», начало 1 января в 1.30.

Катки

Кстати, если есть желание, можно встретить 2019 год, катаясь на коньках. В новогоднюю ночь будет работать главный городской каток у монумента «Героям фронта и тыла». Его площадь - 3000 кв. метров.

Здесь есть две зоны - большая площадка для тех, кто уверенно катается на коньках, а также детская зона для самых маленьких спортсменов и тех, кто только учится кататься.

Площадка катка ограничена ледовыми бортами, оформлена светодиодной подсветкой и ледовыми скульптурами для фотографирования. Кроме этого, на катке есть комната, где можно согреться. Для всех желающих будет работать теплое кафе с горячими напитками и выпечкой.

Рядом построили горку для катания на сноутюбингах. Есть прокат спортивного инвентаря и заточка коньков.

В будни каток будет работать с 12 до 22 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 22 часов. Заливка катка происходит каждую ночь.

Прокат коньков - 200 - 250 рублей, тюбингов - 300 - 350, катание с горки со своим тюбингом - 100 рублей в день.

А еще в этом году открылся каток «МиГ на взлете». Его сделали круглым, а площадку огородили ледовыми бортиками с подсветкой. Есть теплое помещение, где можно погреться, взять коньки в прокат или заточить.

Вход бесплатный, можно приходить со своими коньками. В будни каток работает с 12 до 23 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 23 часов. Прокат 200 – 250 рублей.

Пермь активная. Зима

3 января в ледовом городке и на площадке у монумента «Героям фронта и тыла» пройдет большой фестиваль «Пермь активная. Зима». Программа такая:

12.00 - парад снеговиков. Всем желающим выдадут набор: три снежных шара, морковку и веточки, а украшать снеговика можно по своему желанию. Регистрация начнется в 11.30.

13.00 - забег Дедов Морозов. Принять участие приглашаются все, у кого есть костюм зимнего волшебника. Массовый забег начнется в 14.00.

15.00 - в ледовом городке начнется конкурс красоты «Активная Снегурочка», а сразу после него - в 16.30 - чемпионат Перми по поеданию пельменей. Победитель получит запаса пельменей на всю зиму. Регистрация за полчаса до мероприятия.

17.30 - в ледовом городке состоится чемпионат Перми по зимним забавам. В программе - перетягивание каната, забеги на ледянках, битва на козле.

18.30 - битва снежками, а в 20.00 - догонялки на льду.

21.00 - закрытие фестиваля, файер-шоу и развлекательная программа.

Селфи с Дедом Морозом

С 3 по 7 января в ледовом городке на эспланаде будет работать «Резиденция Деда Мороза». Здесь можно оставить свое новогоднее желание и сделать селфи с главным волшебником. Время работы: ежедневно с 13 до 16 часов.

В эти же дни с 14 до 17 часов в городке будут работать интерактивные развлечения для детей.

«Новогодний экспресс»

Это увлекательный тур по музыкальным, интеллектуальным и спортивным станциям, который понравится и детям, и взрослым.

2 января мероприятие пройдет в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), 3 января - в парке им. Чехова (улица Репина, 20), 4 января - в саду им. Миндовского (улица Мира, 9), 5 января - в саду им. Свердлова (Райский сад). Начало - в 15.00.

3, 4 и 5 января в 15.00 в саду им. Миндовского, парке им. Чехова и парке «Счастье есть» пройдут праздничные программы для детей «Разноцветная зима». Маленькие художники украсят своими рисунками снежные полотна. Авторов лучших работ наградят новогодними сувенирами и сладостями.

7 января в парках пройдут рождественские гулянья. Концертная программа в саду им. Миндовского и в парке им. Чехова концертная программа начнется в 14.00, в парке «Счастье есть» - в 15.00, а в саду им. Свердлова - в 16.00.

Рождество на эспланаде

7 января с 18 до 22 часов в ледовом городке пройдет большая рождественская программа, в течение которой состоится четыре показа видеоинсталляции на здании Театра-Театра.

Зима на набережной

Уже 30 декабря пермская набережная превратится в огромную театральную площадку под открытым небом. Здесь будут показывать видеоэкспозиции, посвященные театрам России.

- Каждая прогулка по набережной станет увлекательным путешествием, во время которого пермяки и гости города услышат звуки симфонического оркестра перед спектаклем, театральный звонок и аплодисменты зрителей, - рассказывают организаторы проекта «Зима на набережной». - Из аудиосопровождения посетители узнают интересные факты об известных спектаклях, познакомятся с творческой биографией актеров и режиссеров, посмеются над курьезными ситуациями, происходившими во время постановок.

Фотографии и отрывки из спектаклей будут спроектированы на подпорные стены железнодорожной насыпи и склон.

Первая экспозиция - «Театр новогодний» - будет транслироваться до 13 января ежедневно в 19.00, 20.00 и 21.00. Потом трансляции будут проходить по пятницам и субботам в это же время.

Парк им. Горького

В парке им. Горького уже все готово к встрече Нового года - на главной площади парка построили ледовый замок с горками, таблеткой-ловушкой и троном для Деда Мороза.

С 1 по 8 января с 14.00 до 15.30 здесь будут проходить новогодние представления для детей. В программе - спектакли, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, веселые игры со сказочными героями и сладкие сувениры.

Расписание спектаклей:

1, 2 января - «Барбоскины. Новый Год существует!»

3, 4, 5 января - «Зимние приключения свинки Пеппы»

6, 7, 8 января - «Три кота и рождественская елка»

ТРАНСПОРТ

Как уехать домой в новогоднюю ночь

Пермяки, которые придут на эспланаду в новогоднюю ночь, смогут вернуться домой на общественном транспорте. Он будет курсировать по городу 1 января с 1.00 до 4.00.

На линии будут работать автобусы №№10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 31 декабря отменяются отправления общественного транспорта с конечных остановок после 22.00. Работа транспорта возобновится в 1.00 и продолжится до 4.00.

Транспорт будет ходить через улицы Крисанова, Петропавловскую, Екатерининскую и Попова, а также Борчанинова и Луначарского.

Трамвайный маршрут №4 будет следовать сообщением «Микрорайон Висим - станция Пермь II, также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» - школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».

Кроме этого, с 21.30 31 декабря до 5.00 1 января будет перекрыто движение транспорта, за исключением трамваев, на следующих участках:

- улица Ленина - от улицы Попова до улицы Крисанова,

- улица Борчанинова - от улицы Петропавловской до улицы Пермской.

С 22.00 31 декабря до 5.00 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова - от улицы Петропавловской до улицы Пермской.

А уже с 23.00 30 декабря до 5.00 1 января будет запрещена парковка автомобилей по:

- улице Ленина - от улицы Крисанова до улицы Попова;

- улице Борчанинова - от улицы Петропавловской до улицы Пермской;

- по нечетной стороне улицы Петропавловской - от улицы Крисанова до улицы Попова.

Будут работать автоэвакуаторы.

ВАЖНО

Как работают банки, поликлиники и почта

ЗАГС

29 декабря - все отделы ЗАГС будут работать с 9 до 17 часов.

30 декабря - выходной

31 декабря - с 10 до 15 часов работают дежурные в ЗАГСах Дзержинского и Кировского районов.

1, 2, 4, 5, 7 и 8 января - выходные дни

3 января - будут открыты Индустриальный, Ленинский и Орджоникидзевский ЗАГСы, а 6 января - Свердловский и Мотовилихинский. Режим работы - с 10 до 15 часов.

ПОЧТА

29 декабря - все почтовые отделения будут работать по графику понедельника, с сокращением времени работы на 1 час.

30 декабря - в обычном режиме, а 31 декабря - по графику субботы.

1, 2 и 7 января - выходные дни.

3, 4, 5, 6 и 8 января - почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Если доставка пенсий или пособий выпадает на праздничный день, их принесут заранее.

РЫНОК

31 декабря - продуктовые и промышленные ряды работают до последнего клиента.

1, 2 января - выходные дни. С 3 января - в обычном режиме.

МРЭО ГИБДД

30, 31 декабря, 1, 2, 6, 7 января - выходные дни.

ПОЛИКЛИНИКИ

Скорая помощь, медицина катастроф, травмпункты, стационары, санитарная авиация все новогодние праздники будут работать в круглосуточном режиме.

Поликлиники будут работать 3 и 6 января, все остальные праздничные дни станут выходными. При необходимости можно вызвать неотложку, врач придет к вам на дом.

СБЕРБАНК

31 декабря - работают отделения, которые обычно открыты в субботу.

1 - 3 января - выходные дни.

4 - 8 января - работают только крупные отделения банка, часы работы - с 10.00 до 14.00. Узнать, где открыто ближайшее к вам отделение, можно по телефону 900.

БУДЬ В КУРСЕ

Где согреться в мороз

С 30 декабря начнут работать шесть зон обогрева, где можно согреться, зайти в туалет, напоить детей горячим чаем:

кафе «Марья» (улица Ленина, 70б);

Фестивальный дом на эспланаде;

кафе «Софья» (улица Борчанинова,5а);

кафе «Вкусно есть» (Комсомольский проспект, 15в);

«Пирожковая» (улица Куйбышева, 31);

гастропаб «Freshmix» (Комсомольский проспект,7).

Эти зоны будут обозначены специальными стикерами и указателями. Заведения будут работать до 14 января.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ ПЕРМИ

Единая диспетчерская служба Перми - 112

Единый телефон пожарных и спасателей - 01 (с мобильного - 101)

Полиция - 02 (с мобильного - 102)

Скорая медицинская помощь - 03 (с мобильного - 103)

Аварийная служба газа - 04 (с мобильного - 104)

КОММУНАЛКА

Аварийная диспетчерская по газу - 262-79-30

Диспетчерская служба ООО "Пермская сетевая компания" - 237-65-40

МУП "Горсвет" (освещение на улицах) 282-21-22, 282-21-45

Горэлектросеть - 8-800-25-01-220

Контактно-информационная служба «Новогор-Прикамье» - 068, 210-06-00.

По вопросам водоснабжения и водоотведения пермяки могут также обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ.

МЕДИЦИНА

Городская станция скорой помощи - 236-17-49

Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) - 241-44-44, 281-01-73

Телефон доверия в кризисных психологических ситуациях - 281-26-66

"Горячая линия" министерства здравоохранения Пермского края - 263-11-00

Наркологическая неотложная помощь - 221-54-66.

Как вызвать врача на дом

Детские неотложки

Ленинский район - 236-25-93

Дзержинский район - 207-03-36

Мотовилихинский район - 260-23-92

Кировский район - 252-34-35

Оржоникидзевский район - 284-42-48, 285-49-49

Индустриальный район - 228-07-71

Свердловский район - 212-82-25, 244-35-15

Взрослые неотложки

Ленинский район - 237-19-70, 212-89-41

Дзержинский район - 238-06-26, 230-54-67

Мотовилихинский район - 282-60-70, 282-61-43, 265-88-31, 266-80-80, 266-80-30

Кировский район - 250-29-91, 283-80-01

Оржоникидзевский район - 215-02-80, 215-02-82, 206-50-51

Индустриальный район - 221-56-66

Свердловский район - 269-09-51, 212-39-92

ТРАВМПУНКТЫ ПЕРМИ

Индустриальный район

Улица Братьев Игнатовых, 3, телефон 221-82-22

Свердловский район

Ул. Куйбышева, 111, телефон 281-39-10

Мотовилихинский район

Улица КИМ, 2, телефон 260-25-15

Ленинский район

Улица Циолковского, 4 Б, телефон 260-47-47

Дзержинский район

Шоссе Космонавтов, 108, телефон 238-07-67

Кировский район

Улица Липатова, 19, телефон 282-76-02

Орджоникидзевский район

Улица Писарева, 56, телефон 215-36-06

ПОЛИЦИЯ

Главное управление МВД России по Пермскому краю, Комсомольский проспект, 74

Дежурная часть - 246-77-00

Бюро регистрации несчастных случаев (могут сообщить информацию о произошедших ЧП, без вести пропавших людях, неопознанных трупах, а также проконсультировать, что делать, если пропал человек) - 241-36-40

Чтобы узнать телефон и адрес своего участкового, нужно зайти на сайт ведомства 59.мвд.рф, перейти в раздел "Ваш участковый/отдел полиции. В этом разделе нужно заполнить форму, указав свои контактные данные.

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ

Пермское ЛУ МВД России на транспорте, улица Генкеля, 6

Дежурная часть - 236-14-18

ГИБДД

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, бульвар Гагарина, 80

Дежурная часть - 246-73-00

Сайт www.gibdd.ru

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Следственное управление СКР по Пермскому краю, улица Героев Хасана, 53В

Дежурная часть - 249-54-55

Сайт perm.sledcom.ru

ПРОКУРАТУРА

Прокуратура Пермского края, улица Луначарского, 60

Телефон "горячей линии" 217-53-10

Сайт prokuror.perm.ru

СПАСАТЕЛИ И ПОЖАРНЫЕ

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112

Оперативная дежурная смена Единой дежурной диспетчерской службы Перми - 246-04-10

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю - 258-40-02

Оперативный дежурный краевой службы спасения - 267-82-59

ТРАНСПОРТ

Справочная аэропорта - 299-17-71

Справочная железнодорожного вокзала (расписание поездов, наличие мест, стоимость билетов) - 244-89-60.

Справочная автовокзала - 236-44-34, 236-43-00

СПРАВОЧНЫЕ

Коды городов и тарифы на междугородние и международные разговоры - 8-800-200-7033

Справочная сбербанка – 900

Справочные службы аптек - 219-84-84, 241-11-01, 216-07-18.

ЧИНОВНИКИ

Call-центр города Перми - 2-059-059

"Горячая линия" департамента дорог и транспорта администрации Перми - 250-25-50 (по этому телефону можно уточнить информацию об изменении работы общественного транспорта и приобретении льготных проездных)

Круглосуточные дежурные телефоны районных администраций Перми

Телефон диспетчера администрации Свердловского района: 241-27-85

Телефон диспетчера администрации Кировского района: 282-80-01

Телефон диспетчера администрации Ленинского района: 212-07-17

Телефон диспетчера администрации Орджоникидзевского района: 263-46-80

Телефон диспетчера администрации Индустриального района: 227-92-20

Телефон диспетчера администрации Дзержинского района: 233-14-80

Телефон диспетчера администрации Мотовилихинского района: 260-27-16

Телефон диспетчера администрации поселка Новые Ляды: 295-85-75

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Кинотеатры

Киномакс, улица Мира, 41/1, ТРК Столица

Телефон 227-49-15

Кристалл, Комсомольский проспект, 53

Телефон 8-800-700-01-11

Синема Парк, улица Куйбышева, 16, ТРК Колизей

Телефон 8-800-700-01-11

Синема Парк, улица Революции, 17, ТРК СемьЯ

Телефон 8-800-700-01-11

Киноцентр Премьер, улица Пионерская, 17

Телефон 280-95-77

Цирк, улица Уральская, 112

Телефон 260-48-87

Городские зрелищные кассы 235-0000