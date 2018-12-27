2018-12-27T07:35:44+03:00
Происшествия

Пропавшую в Перми 28-летнюю девушку нашли мертвой

Поисковая операция закончилась
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой пару часов назад сообщили печальную весть. 28-летняя Екатерина Андреевна Жигало найдена мертвой. Поисковая операция завершилась, волонтеры попросили снять репосты.

Девушка переехала в Пермь из Кирова три года назад. В последнее время Екатерина проживала в микрорайоне Кислотные Дачи. Последний раз девушка выходила на связь 12 декабря. Родные Екатерины написали заявление в полицию и поместили информацию о розыске в соцсетях. Но к сожалению, девушку обнаружили мертвой.

Также в Прикамье разыскивают 35-летнюю Елену Викторовну Кожевникову. Женщина пропала 16 декабря. Местонахождение ее неизвестно, сообщили в поисковом отряде им. Бухановой.

Вечером 16 декабря Елена ушла из дома в селе Брехово Суксунского района и пропала. Приметы женщины: на вид 40-45 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, черные короткие волосы и карие глаза.

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