«Ищут 10 дней». В Прикамье пропала 35-летняя женщина
В Прикамье разыскивают 35-летнюю Елену Викторовну Кожевникову. Женщина пропала 16 декабря. Местонахождение ее неизвестно, сообщили в поисковом отряде им. Бухановой.
Вечером 16 декабря Елена ушла из дома в селе Брехово Суксунского района и пропала.
Приметы женщины: на вид 40-45 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, черные короткие волосы и карие глаза.
Была одета в короткую бежевую куртку, черные штаны, матерчатые черные сапоги (бурки), серую вязаную шапку.
Особые приметы: шрам на животе и отсутствует верхний передний зуб.
Информацию о местонахождении просят сообщать по телефону (342) 241-36-40 или в ближайший отдел полиции.
Ранее мы писали, что в Перми разыскивается 28-летняя Екатерина Анатольевна Жигало (Вотинова). Родные девушки обеспокоены, последний раз девушка выходила на связь 12 декабря. Они написали заявление в полицию и поместили информацию о розыске в соцсетях.