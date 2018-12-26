«Ищут 10 дней». В Прикамье пропала 35-летняя женщина

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-26T14:32:41+03:00

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В Прикамье разыскивают 35-летнюю Елену Викторовну Кожевникову. Женщина пропала 16 декабря. Местонахождение ее неизвестно, сообщили в поисковом отряде им. Бухановой.

Вечером 16 декабря Елена ушла из дома в селе Брехово Суксунского района и пропала.

Приметы женщины: на вид 40-45 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, черные короткие волосы и карие глаза.

Была одета в короткую бежевую куртку, черные штаны, матерчатые черные сапоги (бурки), серую вязаную шапку.

Особые приметы: шрам на животе и отсутствует верхний передний зуб.

Информацию о местонахождении просят сообщать по телефону (342) 241-36-40 или в ближайший отдел полиции.

Ранее мы писали, что в Перми разыскивается 28-летняя Екатерина Анатольевна Жигало (Вотинова). Родные девушки обеспокоены, последний раз девушка выходила на связь 12 декабря. Они написали заявление в полицию и поместили информацию о розыске в соцсетях.