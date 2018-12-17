2018-12-17T15:01:00+03:00
Происшествия

«Спасло детское кресло». В Перми в ДТП пострадала двухлетняя девочка

Две иномарки столкнулись на Восточном обходе
Константин КЯКИНЕН
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Авария произошла 16 декабря в Мотовилихинском районе Перми 18.20. 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» двигался по Восточному обходу. В районе восьмого километра он выехал на полосу встречного движения, по которой двигался «Мицубиси Лансер», которым управлял 32-летний пермяк. Произошло столкновение

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Мицубиси Лансер»: 26 летняя женщина и ее двухлетняя дочь, - сообщили в городском управлении ГИБДД. - Девочка в момент аварии находилась на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Это позволило избежать трагедии.

Тем временем, 16 декабря вечером около 20.30 на улице Монастырской в Ленинском районе Перми сбили девушку. 34-летний водитель автобуса «Волгабас» ехал в направлении Комсомольского проспекта. В районе дома №3 поворачивал налево и не уступил дорогу 21-летней девушке, которая шла по пешеходному переходу.

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