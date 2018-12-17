2018-12-17T07:42:58+03:00
Происшествия

«18 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель автобуса сбил 21-летнюю девушку

Пострадавшая доставлена в больницу с многочисленными травмами головы и тела
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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16 декабря вечером около 20.30 на улице Монастырской в Ленинском районе Перми сбили девушку. 34-летний водитель автобуса «Волгабас» ехал в направлении Комсомольского проспекта. В районе дома №3 поворачивал налево и не уступил дорогу пешеходу. 21-летняя девушка шла по пешеходному переходу.

- В результате ДТП девушку отправили в больницу с многочисленными травмами головы и тела, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В ходе проверки выяснилось, что водитель 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что в Добрянке водитель-лихач снес часть ограды храма Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь восстанавливали всем миром - на пожертвования прихожан. Ограждение около храма было также установлено недавно.

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