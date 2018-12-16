Полицейские задержали пермяка, который изнасиловал 18-летнюю студентку

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-16T12:19:37+03:00

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В Перми изнасиловали 18-летнюю студентку. Как сообщает портал "ВКурсе.ру", 11 декабря девушка спешила на учебу и решила сократить путь через лог между Дзержинским и Свердловским районами Перми. Неожиданно ее окликнул мужчина и попросил 30 рублей. Девушка вежливо отказала. Тогда незнакомец схватил ее за руки, завел за гаражи и изнасиловал. - Со слов девушки портрет насильника быстро составили, - сообщается на портале. - Как выяснилось, им оказался ранее судимый 36-летий местный житель. Оказалось, в тот же день он напал на ещё одну женщину в Ленинском районе Перми. Сейчас насильник находится под стражей.