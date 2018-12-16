Полицейские задержали пермяка, который изнасиловал 18-летнюю студентку

16 Дек. 12:19 2018-12-16T13:50:12+03:00

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В Перми изнасиловали 18-летнюю студентку. Как сообщает портал "ВКурсе.ру", 11 декабря девушка спешила на учебу и решила сократить путь через лог между Дзержинским и Свердловским районами Перми. Неожиданно ее окликнул мужчина и попросил 30 рублей. Девушка вежливо отказала. Тогда незнакомец схватил ее за руки, завел за гаражи и изнасиловал.

- Со слов девушки портрет насильника быстро составили, - сообщается на портале. - Как выяснилось, им оказался ранее судимый 36-летий местный житель. Оказалось, в тот же день он напал на ещё одну женщину в Ленинском районе Перми.

Сейчас насильник находится под стражей.

Ранее мы писали о том, что пермскую зоозащитницу Галину Море чуть не изнасиловали в такси. Она успела позвонить подруге и рассказать о том, что водитель заблокировал двери и не дает выйти. Та обратилась к оператору такси, и Галину выпустили.