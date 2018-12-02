Пермская зоозащитница, на которую напал таксист, сообщила, что по данному факту следователи проведут проверку

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-02T15:34:56+03:00

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В конце ноября на своей страничке «ВКонтакте» руководитель приюта для кошек «Матроскин» рассказала о том, что ее пытался изнасиловать таксист.

- Я села на заднее сиденье, достала телефон, но водитель решил со мной пообщаться, - рассказывала Галина в эфире радио «КП»-Пермь». - Сначала его шутки казались безобидными: мол, если у вас нет детей, я готов помочь. А потом неожиданно стал говорить о сексе, рассказывать, как спит с 15-летними девочками. Двери в машине были заблокированы. А потом таксист повернулся, начал ко мне приставать и лезть между ног. К счастью, не забрал мой телефон, и я смогла написать подруге о том, что происходит.

Подруга Галины позвонила в службу поддержки такси, и уже несколько минут таксисту перезвонили и попросили остановить машину у обочины. Позже его уволили.

Как рассказала Галина Море, после произошедшего она сразу обратилась в полицию Свердловского района.

- Вчера, 1 декабря, мне пришло уведомление о том, что следственный комитет проводит проверку по факту нападения на меня таксиста, - сказала нам Галина.