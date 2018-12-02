2018-12-02T15:34:56+03:00
Происшествия

Пермская зоозащитница, на которую напал таксист, сообщила, что по данному факту следователи проведут проверку

На прошлой неделе Галина Море рассказала, что водитель «Такси Перемен» пытался ее изнасиловать
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В конце ноября на своей страничке «ВКонтакте» руководитель приюта для кошек «Матроскин» рассказала о том, что ее пытался изнасиловать таксист.

- Я села на заднее сиденье, достала телефон, но водитель решил со мной пообщаться, - рассказывала Галина в эфире радио «КП»-Пермь». - Сначала его шутки казались безобидными: мол, если у вас нет детей, я готов помочь. А потом неожиданно стал говорить о сексе, рассказывать, как спит с 15-летними девочками. Двери в машине были заблокированы. А потом таксист повернулся, начал ко мне приставать и лезть между ног. К счастью, не забрал мой телефон, и я смогла написать подруге о том, что происходит.

Подруга Галины позвонила в службу поддержки такси, и уже несколько минут таксисту перезвонили и попросили остановить машину у обочины. Позже его уволили.

Как рассказала Галина Море, после произошедшего она сразу обратилась в полицию Свердловского района.

- Вчера, 1 декабря, мне пришло уведомление о том, что следственный комитет проводит проверку по факту нападения на меня таксиста, - сказала нам Галина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми сгорел частный дом
В Прикамье разыскивают 66-летнего пенсионера, который недавно перенес инсульт
В Перми у заправки «Лада Гранта» столкнулась с УАЗом
Пропавшая в Перми 15-летняя девочка нашлась
В Прикамье в ночном пожаре погибли три человека
Пермяка, который напал на приятеля с ножом, задержали полицейские
Сотрудники Роспотребнадзора нашли в детсадах и школах Прикамья десятки нарушений
В Перми наградили подростков, которые спасли 56-летнего рыбака, провалившегося под лед
В Соликамске жители второй раз за неделю наблюдают световые столбы
«Автобус дальше не пойдет»: первые рейсы нового автобуса в Перми укоротили
В пермском аэропорту появятся белые пассажирские трапы
В Прикамье ищут 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад
Пермь признана одним из самых холодных городов России
В Пермь привезут 16 вагонов китайских замороженных овощей
Пермяк обманул оборонное предприятие в Миассе на 600 тысяч рублей
Авария на Западном обходе Перми: автобус врезался в стоящую иномарку
В Прикамье тяжело ранили 21-летнюю девушку