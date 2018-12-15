2018-12-15T09:35:23+03:00
Происшествия

В Перми задержан опасный преступник, нападавший на женщин

Насильника опознала жертва преступления
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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11 декабря в районе улицы Елькина в Свердловском районе Перми35-летний мужчина напал на девушку. Применив физическую силу, он изнасиловал женщину и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Оперативники вместе с потерпевшей выехали на место преступления, изъяли все улики. Был составлен фоторобот преступника. В ходе проверки лиц, схожих с приметами, потерпевшая узнала насильника. Было установлено его местонахождение, после чего он был и задержан, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

В ходе следствия выяснилось, что в тот же день им было совершено разбойное нападение на еще одну женщину на территории Ленинского района города.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что житель Кунгура заманил студентку на дачу, изнасиловал и убил.Это было уже не первое преступление 35-летнего мужчины.

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