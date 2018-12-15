2018-12-15T08:26:13+03:00
Происшествия

«Пригласил на свидание, изнасиловал и убил». Житель Кунгура заманил студентку на дачу

Это было уже не первое преступление 35-летнего мужчины
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кунгуре была убита студентка. Полиция выяснила, что 35-летний мужчина познакомился с ней в социальных сетях в январе этого года. Он пригласил девушку на свидание. Обманом завлек в коллективный сад. В дачном домике в ночь на 20 января мужчина изнасиловал девушку, забрал золотые украшения и мобильный телефон. Опасаясь, что девушка обратится в полицию, он задушил студентку, забрал ее паспорт и скрылся. Но 24 января был задержан кунгурскими оперативниками.

В ходе следствия выяснилось, что кунгуряк причастен еще к одному преступлению. Ночью 20 ноября 2017 года он привел девушку в дачный домик. Угрожая убийством, он изнасиловал ее и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, сообщили в следственном комитете Пермского края.

Расследование уголовного дела завершено. Житель Кунгура предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании, убийстве, грабеже и похищении паспорта.

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