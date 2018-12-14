2018-12-14T11:12:34+03:00
Происшествия

«Нанес 25 ударов ногами и руками». Мужчина в садовом домике убил свою знакомую

Убийца только освободился из мест лишения свободы по УДО
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Березниках суд рассмотрел дело об убийстве женщины в садовом домике. Дело происходило в августе. Мужчина освободился из мест лишения свободы по УДО. Но только гулять на свободе ему не пришлось. В коллективном саду он поссорился со своей знакомой. В садовом домике он начал избивать женщине, нанеся 25 ударов руками и ногами по голове, шее и телу. От полученной травмы головы женщина скончалась на месте.

Березниковский суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе горсуда.

Ранее мы писали, что в Пермском районе автомобиль «Лада Икс-Рей» насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку. Авария произошла около 8.30 утра на автодороге Болгары − Юго-Камский − Крылово, сообщают в краевой полиции.

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