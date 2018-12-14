2018-12-14T07:41:22+03:00
Происшествия

В Пермском районе автомобиль «Лада Икс-Рей» насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку

Она переходила дорогу в неположенном месте
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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13 декабря в Пермском районе под колеса автомобиля угодила 87-летняя бабушка. Авария произошла около 8.30 утра на автодороге Болгары − Юго-Камский − Крылово, сообщают в краевой полиции.

На 46 километре трассы, по предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Лада Икс-Рей» из села Плишкари не успел предотвратить наезд на пожилую женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом. Причем, пешеходный переход находился поблизости, но пожилая женщина решила сократить путь и поплатилась за это жизнью. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что в Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой. 13 декабря днем в Соликамске водитель синей «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой по объездной дороге. Мимо проезжала Светлана со своими друзьями. Они потребовали прекратить издевательство над животным. Полиция проводит проверку.

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