2018-12-13T15:37:08+03:00
Общество

Пермяк выставил на продажу усы двух шотландских котов

Их чуть не купил изготовитель бас-гитар, но ему не понравился цвет
Константин КЯКИНЕН
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50-летний житель Перми Александр Сушинцев выставил на продажу кошачьи усы. Объявление он разместил на сайте объявлений Авито под ником Семен. Именно так зовут хозяина усов - харизматичного четырехлетнего вислоухого шотландского кота.

В объявлении он написал, что усы натуральные, из кота не выдергивали. Цена за 1 ус - 100 рублей. На фото целлофановый пакетик. В нем, кстати, не только усы Семена, но двухлетней шотландской кошки Сони, которую Александр с женой купили на выставке.

- Идея выставить на продажу кошачьи усы пришла ниоткуда, спонтанно. - Кошки часто теряют усы, а жена их собирает и складывает в пакетик. Вот я и решил ради шутки выставить их на продажу.

Долгое время пермяку на объявление никто не откликался, но два дня назад Александру позвонил покупатель Олег. Ему нужно было 15 усов, не крашенных и не седых. Он хотел приобрести их для струн шестиструнной декоративной готической бас-гитары. Вот, только незадача. Ему требовались черные или темно-коричневые усы, а Александр продавал светлые. Поэтому сделка сорвалась.

Переписку с потенциальным покупателем хозяин Семена выложил на сайте Пикабу и вмиг стал знаменитым. Сейчас телефон Александра разрывается от телефонных звонков. Выросла и цена усов - с 50 до 100 рублей.

- Мне не важно купят ли усы, я объявление размещал ради прикола, - говорит Александр. - Думаю, шутка уже удалась.

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