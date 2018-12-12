2018-12-12T16:39:25+03:00
Общество

В федеральный проект «Чистая вода» войдет Оренбургская область

Соглашения с Минстроем заключат до 15 февраля
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Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сообщил, что в срок до 15 февраля 2019 года все субъекты федерации заключат соглашения с Минстроем России о предоставлении финансовой поддержки на 2019 год на реализацию мероприятий по федеральному проекту «Чистая вода».

– Федеральный проект «Чистая вода» вошел в состав национального проекта «Экология». Его цель – обеспечить россиян водой, отвечающей требованиям безопасности. Речь идет как о водопроводной воде, так и о воде для населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, – прокомментировал глава Минстроя России.

Уже определены параметры федерального проекта, лимиты на 2019-2021 годы на предоставление финансовой субсидии, также разработаны и опубликованы на портале ведомства правила предоставления финансовой поддержки регионам и методические рекомендации по проведению оценки систем водоснабжения. Один из ключевых показателей реализации проекта «Чистая вода» - обеспеченность водой надлежащего качества 99% горожан и 90,8 % всего населения страны. Реализация федерального проекта планируется в 83 субъектах Российской Федерации в период до 2024 года, в том числе Оренбургская область.

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