В Прикамье 60-летний мужчина закурил в пьяном виде и спалил дом
11 декабря в Октябрьском районе в деревне Колтаево на ул. Луговой загорелся жилой деревянный дом. На пожар выезжали 7 человек личного состава, 4 единиц техники. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили мертвого 60-летнего собственника жилья.
- Со слов соседей, мужчина регулярно злоупотреблял спиртными напитками, курил в доме, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Электричество было отключено за неуплату. Также в ходе проверки установлено, что печь перед пожаром не топилась.
Рядом с погибшим была обнаружена пепельница с окурками. По предварительной информации, именно курение в нетрезвом виде и стало причиной пожара.
Напомним, что 10 декабря по причине неосторожности при курении загорелся жилой дом по улице Комсомольской в деревне Петракова Юрлинского района. Когда пожарные приехали на место происшествия, стены дома уже обрушились, горела крыша. Полыхало так, что зайти в дом было невозможно. Сбив пламя, специалисты газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили недалеко от входа без признаков жизни 60-летнего мужчину.