2018-12-12T15:05:43+03:00
Происшествия

В Прикамье 60-летний мужчина закурил в пьяном виде и спалил дом

Погибший жил в доме без электричества, печка давно не топилась
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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11 декабря в Октябрьском районе в деревне Колтаево на ул. Луговой загорелся жилой деревянный дом. На пожар выезжали 7 человек личного состава, 4 единиц техники. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили мертвого 60-летнего собственника жилья.

- Со слов соседей, мужчина регулярно злоупотреблял спиртными напитками, курил в доме, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Электричество было отключено за неуплату. Также в ходе проверки установлено, что печь перед пожаром не топилась.

Рядом с погибшим была обнаружена пепельница с окурками. По предварительной информации, именно курение в нетрезвом виде и стало причиной пожара.

Напомним, что 10 декабря по причине неосторожности при курении загорелся жилой дом по улице Комсомольской в деревне Петракова Юрлинского района. Когда пожарные приехали на место происшествия, стены дома уже обрушились, горела крыша. Полыхало так, что зайти в дом было невозможно. Сбив пламя, специалисты газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили недалеко от входа без признаков жизни 60-летнего мужчину.

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