2018-12-11T10:43:09+03:00
Происшествия

60-летний мужчина сгорел в частном доме

Пожар возник из-за неосторожности при курении
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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10 декабря в 11.00 загорелся жилой дом по улице Комсомольской в деревне Петракова Юрлинского района. Когда пожарные приехали на место происшествия, стены дома уже обрушились, горела крыша. Полыхало так, что зайти в дом было невозможно. Сбив пламя, специалисты газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили недалеко от входа без признаков жизни 60-летнего мужчину.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении погибшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - В тушении принимали участие 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Проверка по факту пожара продолжается.

Накануне мы писали, что в Перми в строящемся здании на улице Целинная, 51 произошел пожар. Этот объект еще не введен в эксплуатацию. Горел утеплитель в бойлерной на площади 3 квадратных метра.

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