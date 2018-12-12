2018-12-12T09:07:51+03:00
Общество

Федеральный девелопер зарегистрировал программу биржевых облигаций на Московской бирже

Компания планирует размещать на российском рынке выпуски облигаций общим объемом до 5 млрд рублей
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Федеральный девелопер «Талан», реализующий проекты в 14 регионах России, зарегистрировал 6 декабря 2018 года программу биржевых облигаций на Московской бирже. Данное решение принято в рамках перехода на эскроу и стратегии диверсификации привлечения капитала для обеспечения планового развития.

Компания планирует размещать на российском публичном рынке выпуски биржевых облигаций общим номинальным объемом до 5 млрд рублей.

Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы для финансирования новых девелоперских проектов Компании в Тюмени, Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске. Источником погашения задолженности перед инвесторами будет свободный денежный поток от действующих проектов «Талан».

В рамках зарегистрированной программы Компания рассматривает возможность размещения первого выпуска биржевых облигаций номинальным объемом до 1,5 млрд рублей и сроком погашения до трех лет.

«Планируемое размещение «Талан» является крупнейшим для регионального девелопмента и направлено, в первую очередь, на частных инвесторов, так как доходность данного инструмента будет предпочтительнее на фоне низкодоходных депозитов в банках. Облигационный заем является новым инструментом для Компании и дополнением к уже используемым «Талан» - инвестиционным кредитам в коммерческих банках. Данные механизмы финансирования применяются для увеличения темпов региональной экспансии в условиях перехода компании на работу по счетам эскроу», - отметил Константин Макаров, генеральный директор компании «Талан».

Приобрести биржевые облигации может любой человек, у которого открыт брокерский счет. Порог входа – всего одна тысяча рублей. Срок размещения инвестиций в облигациях Компании – 3 года. При этом мы предусмотрели комфортный график погашения – через 1 год Компания выплатит 20% от номинала облигации, через 2 года – 30% от номинала, и в момент погашения выпуска – оставшиеся 50% от номинала. Отметим, что доходность облигаций Компании будет выше, чем по, тем же депозитам в банке. Мы ожидаем, что по итогам сбора заявок от Инвесторов наша ставка составит 14,5-15,5% (годовых).

Для того, чтобы принять участие в планируемом размещении облигаций Копании и получить повышенный доход, инвесторам следует открыть брокерский счет (как вариант, открыть индивидуальный инвестиционный счет и еще получить налоговый вычет по подоходному налогу), зачислить на счет сумму для инвестирования и дать поручение брокеру на участие в размещении биржевых облигаций Компании.

Справка о компании

Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв.м в 14 регионах России. С 2016 года компания перешла на стандарты МСФО. За все время работы обеспечила жильем более 25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов. «Талан» работает на пермском рынке с 2012 года, за это время введено в эксплуатацию 7 домов в трех жилых комплексах: «Галактика», «Вместе» «Новый центр». В этом году стартовали два новых объекта: семейный квартал «Счастье» в Индустриальном районе и ЖК «Доминант» в центре города.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: талан.рф

ООО "Талан-Финанс"

+7 (342) 299-99-33

пермь.талан.рф

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