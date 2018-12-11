В Прикамье в этом году сильно подорожали сахар, капуста и куриное мясо

11 Дек. 10:26 2018-12-11T10:26:58+03:00

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Пермьстат проанализировал цены на продовольственные товары. По сравнению с декабрем 2017 сильнее всего подорожал сахар - на 27,03%. Заметно выросли цены на белокочанную капусту (22, 15%) и курицу (20, 89%). В то же самое время снизились цены на картофель (-26,59%), гречневую крупу (- 18,47) и яблоки (- 10,81%).

В целом, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 1, 2%, на товары и услуги - на 103,3%, а на непродовольственные товары - на 103, 94%.

В ноябре сильнее всего выросли цены на белокочанную капусту. Она подорожала на 13, 49% по сравнению с октябрем. Сахар подорожал более чем на 5%. На 2,63% подешевела сметана, на 2,48% - картофель, на 2,21 - гречневая крупа. Продукты питания выросли на 1,24%.

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