2018-12-11T10:00:14+03:00
Общество

В Прикамье осужден инвалид, который продал ампулы с морфином

Он отправится в колонию на 8 лет и два месяца
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чусовом 38-летний инвалид I группы продал 18 стеклянных ампул с морфином. Сильнодействующее вещество ему выписал врач для лечения тяжелого заболевания. Однако ранее судимый житель Чусового продал ампулы, хотя был предупрежден медицинским работником об уголовной ответственности за нарушение порядка оборота наркотиков.

Чусовской суд признал инвалида виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Он приговорил его к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что за год в Прикамье выявили больше 3 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. За неделю их число выросло на 74 инфицированных. Больше трети от числа всех инфицированных в этом году выявили в Перми - 1208 случаев. Уровень инфицированности в краевом центре оказался одним из самых высоких в крае – 176 случаев на 100 тысяч жителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому