В Прикамье осужден инвалид, который продал ампулы с морфином

СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-11T10:00:14+03:00

Он отправится в колонию на 8 лет и два месяца

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В Чусовом 38-летний инвалид I группы продал 18 стеклянных ампул с морфином. Сильнодействующее вещество ему выписал врач для лечения тяжелого заболевания. Однако ранее судимый житель Чусового продал ампулы, хотя был предупрежден медицинским работником об уголовной ответственности за нарушение порядка оборота наркотиков.

Чусовской суд признал инвалида виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Он приговорил его к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что за год в Прикамье выявили больше 3 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. За неделю их число выросло на 74 инфицированных. Больше трети от числа всех инфицированных в этом году выявили в Перми - 1208 случаев. Уровень инфицированности в краевом центре оказался одним из самых высоких в крае – 176 случаев на 100 тысяч жителей.