2018-12-01T10:42:39+03:00
Происшествия

В Прикамье ищут 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад

Дмитрий Веприков уехал из дома 10 ноября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дмитрий пропал 10 ноябряДмитрий пропал 10 ноября
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53-летний Дмитрий Веприков уехал из дома в деревню Ельники Сылвенского поселения Пермского района 10 ноября. И с тех пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщили в пермском поисковом отряде им. Ирины Бухановой, приметы Дмитрия Веприкова таковы: на вид 50 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, прихрамывает на левую ногу. Был одет в бежевый пуховик, штаны цвета хаки, черную вязаную шапку и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Веприкова, просят позвонить по телефонам: (342) 241-36-40 или 02 (с сотового 102).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чусовом пропал отец двоих детей Андрей Кислухин. 28 ноября он позвонил своему брату Александру в девять часов вечера и с тех пор никто о нем ничего не знает.

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