В Прикамье третий день ищут отца двоих детей

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-30T13:04:27+03:00

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Третий день родные и близкие ищут в Чусовом пропавшего отца двоих детей Андрея Юрьевича Кислухина. 28 ноября он позвонил своему брату Александру в девять часов вечера и с тех пор никто о нем ничего не знает. Предположительно, он ушел из дома в районе конечной «семерки» и 129 км в магазин. Был одет в темно-серую куртку, темные зимние штаны, зимние ботинки.

- Я был на сутках, - говорит брат Александр. - Он позвонил, был пьяненький, поговорили. Он никуда не собирался. А утром мне позвонил отец, спросил, не видел ли я Андрея. Обзвонили всех друзей и знакомых, никто не знает, где он находится.

29 ноября родственники Андрея Кислухина написали заявление в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Сейчас мне позвонили, вроде бы видели мужчину, похожего на Андрея, еду туда, надеюсь, что это он, - сообщил нам Александр.

Родные мужчины просят всех, кто видел Андрея, позвонить в полицию по тел. 02 (с сотового 102) или брату Александру по тел. 8- 919- 468-74-04.