2018-11-30T13:04:27+03:00
Происшествия

В Прикамье третий день ищут отца двоих детей

32-летний Андрей Кислухин ушел из дома вечером 28 ноября
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Третий день родные и близкие ищут в Чусовом пропавшего отца двоих детей Андрея Юрьевича Кислухина. 28 ноября он позвонил своему брату Александру в девять часов вечера и с тех пор никто о нем ничего не знает. Предположительно, он ушел из дома в районе конечной «семерки» и 129 км в магазин. Был одет в темно-серую куртку, темные зимние штаны, зимние ботинки.

- Я был на сутках, - говорит брат Александр. - Он позвонил, был пьяненький, поговорили. Он никуда не собирался. А утром мне позвонил отец, спросил, не видел ли я Андрея. Обзвонили всех друзей и знакомых, никто не знает, где он находится.

29 ноября родственники Андрея Кислухина написали заявление в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Сейчас мне позвонили, вроде бы видели мужчину, похожего на Андрея, еду туда, надеюсь, что это он, - сообщил нам Александр.

Родные мужчины просят всех, кто видел Андрея, позвонить в полицию по тел. 02 (с сотового 102) или брату Александру по тел. 8- 919- 468-74-04.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«УРАЛХИМ» запустил проекты цифровизации производства
Вековой юбилей в этом году отметили 85 пермяков
«Ей помогала Жанна Фриске». Девочка из Перми, которой диагностировали рак мозга, хочет в последний раз увидеть море
В Прикамье пенсионер облил своего знакомого серной кислотой
Торговый центр выплатит 100 тысяч жительнице Прикамья за перелом ноги
В Прикамье за 800 миллионов выкупили имущество «РЖД», чтобы строить новую дорогу
В Перми женщина на иномарке выезжала со двора и врезалась в автобус
«Уснул за рулем». В Прикамье ночью погиб водитель грузовика
В Прикамье арестован 20-летний парень, который затащил 35-летнюю односельчанку в баню и изнасиловал
В Перми суд дисквалифицировал директора управляющей компании «ЖилДом» на один год
«Не узколобая деревенщина, а соленые уши». Сергей Доренко ответил пермяку, попросившему проверить слова ведущего на экстремизм
В начале декабря в Пермь придут морозы