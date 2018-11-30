«Уснул за рулем». В Прикамье ночью погиб водитель грузовика

СЕГОДНЯ 07:16 2018-11-30T07:16:52+03:00

Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево

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Ночью 29 ноября в Осинском районе разбился 54-летний водитель грузовика «Ивеко». Около полуночи он ехал по трассе Кукуштан - Чайковский по направлению в Кукуштан. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Грузовик вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель погиб. По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают, что водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Ранее мы писали, что две женщины погибли при столкновении УАЗа и грузовика.ДТП произошло днем 27 ноября. Автомобиль УАЗ двигался по трассе Полазна-Чусовой. На 8 километре трассы 70-летний водитель отечественного автомобиля не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с грузовиком Hyundai.

- В результате ДТП погибли две женщины-пассажирки УАЗика - 56 и 69 лет, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - 70-летний водитель УАЗика и 39-летний водитель иномарки госпитализированы с травмами различной тяжести. По факту ДТП проводится проверка.