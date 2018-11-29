В Перми уничтожили запрещенный хамон и пармезан

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-29T14:22:26+03:00

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Пермские таможенники совместно со специалистами отдела ветеринарного надзора краевого Россельхознадзора обнаружили запрещенные продукты.

100 грамм нарезки испанского хамона Серрано гр.Резерава и 950 грамм пармезана без маркировки были уничтожены в здании Пермской таможни, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора

Тем временем, два пермяка - 28 и 29 лет - осуждены за сбыт и хранение контрафактных алкоголя и сигарет, а также незаконном использовании чужого товарного знака. В конце января этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пермской полиции задержали мужчину с поличным. Он сбывал нелегальную алкогольную продукцию в магазин, расположенный в Пермском районе. Во время обыска в автомобиле, торговой точке и в гараже полицейские обнаружили и изъяли порядка 17 тысяч пачек сигарет и 10 тысяч бутылок водки, коньяка, вина, портвейна, текилы.