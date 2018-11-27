В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск

СЕГОДНЯ 06:19 2018-11-27T06:19:36+03:00

Никаких оснований для выдачи документов у сотрудников больницы не было

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В Краснокамске завершился суд над заведующей терапевтическим отделением и врачом-терапевтом городской больницы. Летом 2018 года терапевт выдал больничный лист работнику местной фабрики «Гознак» на две недели без всяких на то оснований. Мужчина не проходил лечение, а отправился отдыхать.

Врачи были признаны виновными в служебном подлоге и пособничестве в служебном подлоге. Суд назначил заведующей отделением штраф в 15 тысяч рублей, а терапевту - 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее мы писали, что в августе этого года в Осе 16-летний подросток забрал, лежащий на скамейке у подъезда, кошелек. В портмоне находились 4 тысячи 800 рублей, 9 банковских карт, медицинские документы и кредитные договора. Родители несовершеннолетнего попросили владелицу забрать заявление в полиции. Они полностью компенсировали ущерб, который нанес женщине их ребенок.