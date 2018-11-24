В Прикамье родителям пришлось расплачиваться за преступление подростка

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-24T14:07:17+03:00

Он похитил кошелек, оставленный на скамейке у подъезда дома

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В августе этого года в Осе 16-летний подросток забрал лежащий на скамейке у подъезда кошелек. В портмоне находились 4 тысячи 800. рублей, 9 банковских карт, медицинские документы и кредитные договора.

Родители несовершеннолетнего попросили владелицу забрать заявление в полиции. Они полностью компенсировали ущерб, который нанес женщине их ребенок.

Постановлением суда уголовное дело в отношении виновного прекращено в связи с примирением сторон.

Тем временем, в Прикамье алиментщика выдало фото нового коттеджа. Судебные приставы разыскали дом неплательщика и наведались к нему в гости. Мужчина задолжал своей дочери 300 тысяч рублей и не хотел отдавать. Судебный пристав выехал в поселок и определил предполагаемое место жительства разыскиваемого. На пороге дома его встретил сам неплательщик. С мужчины было взято объяснение о причинах неуплаты алиментов и вручено предупреждение об административной и уголовной ответственности.