2018-11-24T14:07:17+03:00
Происшествия

В Прикамье родителям пришлось расплачиваться за преступление подростка

Он похитил кошелек, оставленный на скамейке у подъезда дома
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В августе этого года в Осе 16-летний подросток забрал лежащий на скамейке у подъезда кошелек. В портмоне находились 4 тысячи 800. рублей, 9 банковских карт, медицинские документы и кредитные договора.

Родители несовершеннолетнего попросили владелицу забрать заявление в полиции. Они полностью компенсировали ущерб, который нанес женщине их ребенок.

Постановлением суда уголовное дело в отношении виновного прекращено в связи с примирением сторон.

Тем временем, в Прикамье алиментщика выдало фото нового коттеджа. Судебные приставы разыскали дом неплательщика и наведались к нему в гости. Мужчина задолжал своей дочери 300 тысяч рублей и не хотел отдавать. Судебный пристав выехал в поселок и определил предполагаемое место жительства разыскиваемого. На пороге дома его встретил сам неплательщик. С мужчины было взято объяснение о причинах неуплаты алиментов и вручено предупреждение об административной и уголовной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми в гипермаркете «Лента» на голову женщине упала потолочная плитка
«Мог сделать все, что угодно». Известную пермскую зоозащитницу Галю Море чуть не изнасиловали в такси
В Прикамье пожарные спасли 88-детнюю женщину
В Прикамье 59-летний мужчина в драке сломал знакомому ребра
Организаторов подпольного казино осудили в Прикамье
«Смена тренера не помогла». «Молот-Прикамье» вновь проиграл в Перми
"Второй раз потерялся в сосновом бору". В Перми разыскивают 77-летнего пенсионера
«5 километров гирлянд и 130 светящихся деревьев». Центр Перми начали украшать к Новому году
Пермяки смогут поучаствовать в кастинге актеров для съемок молодежного сериала
В Прикамье высокопоставленные сотрудницы налоговой инспекции присваивали деньги из фонда оплаты труда
В Перми к 25-летию российской Конституции состоялась конференция по развитию правовой культуры
Генеральный директор пермской фирмы жульничал при выплате зарплаты
«Решил похвастаться друзьям». В Прикамье алиментщика выдало фото нового коттеджа
На трассе Пермь - Екатеринбурга компания молодых людей разбилась в ДТП, один человек погиб
Пермский край продолжит адресную поддержку предприятий-экспортеров
«Фора-банк» открыл новый вид вклада
Пермяка, который готовил и сбывал амфетамин, приговорили к 11 годам лишения свободы
В Перми разыскивается преступник, напавший на 9-летнего ребенка
«Деньги лежали под подушкой». У 70-летнего инвалида из Прикамья украли 90 тысяч рублей
В Перми украшают улицы к Новому году
В Березниках 12-летняя школьница покончила с собой
В Перми иномарка врезалась в пешеходов, которые стояли на тротуаре
В Перми построят дом высотой 200 метров
«Превратил лицо в месиво». В Прикамье пьяный уголовник до полусмерти избил любовницу
В Прикамье водоканал выплатил зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры
От сфинкса до мейн куна: в Перми пройдет выставка кошек
Директор пермского театра вошел в Совет по культуре при Президенте России
Впервые за 20 лет выполнен ремонт дороги Чернушка-Тюш в Прикамье