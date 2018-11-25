2018-11-25T20:56:14+03:00
Происшествия

Срочный сбор: в Пермском районе в лесу возле бывшей военной базы потерялись два мальчика

Они побежали в чащу за собаками и пропали
Андрей МАТЛИН
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Место, где потерялись дети. Фото: страница в ВК поискового отряда имени Ирины Бухановой.Место, где потерялись дети. Фото: страница в ВК поискового отряда имени Ирины Бухановой.
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- Мальчики 10 и 13 лет приехали с родителями на экскурсию на бывшую ракетную точку в районе деревни Дикая Гарь в Пермском районе, - рассказала координатор пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой. – Как рассказывают их родители, около 10 утра дети побежали в лес, возможно, за собакой. Из леса они не вышли. Взрослые их искали самостоятельно, но безуспешно. Тогда около шести вечера они обратились в полицию.

В отряде объявили срочный сбор волонтеров у деревни Бабичево в районе Полюдово.

- Сейчас отряды волонтеров на квадроциклах и снегоходах и сотрудники полиции с собаками прочесывают лес, - сообщила координатор отряда Ксения. – Поиски затрудняет темное время суток.

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