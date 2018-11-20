В Перми из-за аварии без воды остались 1800 человек

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-20T10:19:49+03:00

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20 ноября утром в микрорайоне Парковый краевого центра произошла утечка. Повреждена чугунная труба диаметром 400 мм. В результате полностью затопило улицу и дорогу к школе №59.

- В 9.30 вода была отключена, - рассказали нам в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамья». - Рабочие приступили к раскопкам. Как только они доберутся до трубы, будет понятен характер повреждения. Тогда же мы сможем точно установить причины ЧП и время устранения.

В ведомстве добавили, что без воды остаются 1800 человек, садик и школа. Отключена вода в домах по проспекту Парковый, 8, 8а, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 14, ул. Желябова, 10, Подлесной, 9б.

В ведомстве также добавили, что организуется подвоз воды. О месте и времени подвоза можно узнать по телефону: 2-100-680.

Ранее мы писали, что в Перми улицу Островского затопило из-за коммунальной аварии. На дороге образовался настоящий каток.