В Перми улицу Островского затопило из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 17:54 2018-11-19T17:55:48+03:00

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Утром 19 ноября в социальных сетях появились кадры с улицы Николая Островского. Как сообщил очевидцы, на участке произошла коммунальная авария - прорыв трубопровода, и дорогу залило водой. Она застыла, и в результате на проезжей части образовался каток.

На место ЧП выехали сотрудники коммунальных служб, чтобы устранить причину аварии и убрать наледь.

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году из-за коммунальной аварии в центре Перми затопило улицу Луначарского. В результате с 16.05 без воды остались жители четырех многоэтажных домов в центре Перми - на улицах Борчанинова, 50, Луначарского, 97а, 97б и Пушкина, 89а. Аварийно-ремонтные работы коммунальщики проводили ночью, чтобы не мешать движению транспорта, поскольку им предстояли раскопки на проезжей части улицы.