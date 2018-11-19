«Овчарка взяла след и привела к заброшенному дому». В Прикамье пропавшего мужчину нашли кинолог с собакой

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-19T13:47:43+03:00

Родные везде искали жителя Очера, а он был не в курсе

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10 ноября в Очере в полицию обратился взволнованный мужчина и сообщил, что у него накануне пропал брат. 64-летний мужчина не выходит на связь, никто не знает, где он может находиться. Он ушел и никому ничего не сказал.

Полицейские начали розыск пропавшего мужчины. Была организована специальная группа из числа сотрудников уголовного розыска и кинолога со служебной собакой Чарой. Оперативники начали обследовать предполагаемые места нахождения мужчины.

- Овчарка Чара взяла след и привела к заброшенному дому на одной из улиц деревни в Очерском районе, где и был обнаружен потерявшийся мужчина, сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Он был удивлен, когда к нему нагрянули гости, он просто не догадывался, что его могут искать. Он жив и здоров.

Тем временем, в ночь на 18 ноября в Куеде пропал 35-летний Максим Вячеславович Тарасов. В полночь он ушел с Куединского мясокомбината, где он работает. Последний раз мужчину видели в кафе-баре «Карина» в Куеде той же ночью. С тех пор его никто не видел.