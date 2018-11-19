2018-11-19T11:00:04+03:00
Происшествия

«Ночью ушел с работы и пропал». В Прикамье разыскивается 35-летний работник мясокомбината

Последний раз его видели в баре
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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В ночь на 18 ноября в Куеде пропал 35-летний Максим Вячеславович Тарасов. В полночь он ушел с Куединского мясокомбината, где он работает. Последний раз мужчину видели в кафе-баре «Карина» в Куеде той же ночью. С тех пор его никто не видел.

Приметы: высокий, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Был одет в синюю болоньевую куртку, синюю шапку и черные штаны.

Всем кто видел или располагает информацией просьба сообщить в полицию 02(с сотового 102) или по номеру 8-996-32-55-850 (Алена)

Ранее мы писали, что пропавшую в Лысьве 12-летнюю девочку нашли мертвой. Местные жители говорят, что тело школьницы обнаружили в квартире у соседа. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления уже задержан местный житель. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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