«Блуждала по лесу три дня». 39-летнюю жительницу Березников, пропавшую 14 ноября, нашли живой

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мой день» поделились радостной вестью. 39-летняя Юлия П. , которая ушла с собакой в лес и не вернулась, найдена.

- Жива, заблудилась в лесу, - сообщили волонтеры.

Юлия П. пропала 14 ноября. Женщина рано утром вышла погулять с собакой, потом она должна была пойти на работу, но там не появилась. Коллеги позвонили ее родным.

- Юля любила гулять в лесу, - рассказала ее подруга Татьяна. – Мы сегодня прочесали ее любимые места для прогулок, но нас было мало, могли пропустить.

Позже дома у Юлии родственники обнаружили записку, в которой она просит прощения. Ее сестра Ольга обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. В поисках Юлии ее друзья и родные обошли ближайшие районы, проверили чердаки и подвалы.

Продолжались и ночью, и весь вчерашний день. И вот наконец пропавшую женщину нашли живой.