2018-11-17T08:02:31+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина пытался зарезать свою жену, которая моложе его на 23 года

Женщина в больнице, муж – в СИЗО
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Днем в пятницу, 16 ноября семейная пара из деревни Половинка Оханского района сидели у себя дома и пили. 55-летний хозяин дома, ранее судимый, нигде не работал. Так что основным его занятием и была выпивка. Хорошо набравшись, он поссорился со своей гражданской женой. Схватил кухонный нож и ударил им 32-летнюю женщину.

Соседи вызвали скорую помощь. Женщину с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали о том, что 25-летний житель Красновишерска выпивал с 38-летним мужчиной и 48-летней женщиной. Он поссорился с представительницей слабого пола и стал наносить ей удары ножом. Мужчина застал молодого человека на месте преступления и попытался сбежать из квартиры, но осужденный догнал его в коридоре и ударил кирпичом, который лежал в квартире. Затем он взял нож и добил мужчину. От полученных травм мужчина и женщина скончались.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Князь Монако впервые высказался по делу Дмитрия Рыболовлева
Слава КПСС поссорился с организатором гастролей и отменил концерт в Перми
Один будет ощипывать, другой – делать подушки: в Прикамье пройдет Праздник гуся
Главой Кизеловского округа выбрали мэра города
Смертельное ДТП: в Прикамье погиб водитель перевернувшегося автомобиля
В Прикамье утонул 52-летний местный житель, провалившись в полынью
В соцсетях сообщили, что в Перми загорелся автобус, в котором перевозили кадетов
В Прикамье судебные приставы арестовали шесть газопроводов в Губахе
В Перми возобновились работы на многолетнем долгострое
В Пермском крае 25-летний молодой человек убил двух человек и ранил еще одного
В Прикамье раскрыто жестокое убийство
Пермские барсята благополучно прибыли в Крым
Пермский край признан самым аварийным регионом страны
Главный федеральный инспектор и губернатор проинспектировали ход строительства ЖК «Любимов»
В Перми горела девятиэтажка, пострадали мужчина и женщина
Главный инженер вокзала Пермь-II осужден на 4,5 года за получение взятки
Пермский художник Sad Face заплатит штраф за порчу арт-объекта «Счастье не за горами»
В квартире у наркодилера в Березниках полицейские нашли четыре килограмма наркотиков
Красновишерские медики успешно участвуют в программах модернизации здравоохранения
В Прикамье любитель ездить в пьяном виде отправлен в колонию-поселение
В Губахе судебные приставы прикрыли гостиницу «Серебряная мечта»
На дорогах Прикамья погибли 6 детей
В Прикамье заявления на выплату пособий при рождении первенца можно оформить в МФЦ
В Пермском крае в выходные пойдет снег и будет тепло
В Перми насильник, совершивший преступление 8 лет назад, предстанет перед судом
Более 800 домов капитально отремонтировали в Пермском крае