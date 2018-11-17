В Прикамье мужчина пытался зарезать свою жену, которая моложе его на 23 года

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-17T08:02:31+03:00

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Днем в пятницу, 16 ноября семейная пара из деревни Половинка Оханского района сидели у себя дома и пили. 55-летний хозяин дома, ранее судимый, нигде не работал. Так что основным его занятием и была выпивка. Хорошо набравшись, он поссорился со своей гражданской женой. Схватил кухонный нож и ударил им 32-летнюю женщину.

Соседи вызвали скорую помощь. Женщину с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали о том, что 25-летний житель Красновишерска выпивал с 38-летним мужчиной и 48-летней женщиной. Он поссорился с представительницей слабого пола и стал наносить ей удары ножом. Мужчина застал молодого человека на месте преступления и попытался сбежать из квартиры, но осужденный догнал его в коридоре и ударил кирпичом, который лежал в квартире. Затем он взял нож и добил мужчину. От полученных травм мужчина и женщина скончались.