В Пермском крае 25-летний молодой человек убил двух человек и ранил еще одного

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-16T15:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

29 ноября 2017 года 25-летний житель Красновишерска выпивал с 38-летним мужчиной и 48-летней женщиной. Он поссорился с представительницей слабого пола и стал наносить ей удары ножом. Мужчина застал молодого человека на месте преступления и попытался сбежать из квартиры, но осужденный догнал его в коридоре и ударил кирпичом, который лежал в квартире. Затем он взял нож и добил мужчину. От полученных травм мужчина и женщина скончались.

В ходе следствия выяснилось, что в ночь на 19 октября 2017 года пьяный молодой человек в поселке Мутиха Красновишерского района выстрелил в спину из охотничьего ружья 25-летнему знакомому. После этого он скрылся с места преступления. Мужчина, к счастью, выжил.

Расследование уголовного дела завершено. 25-летний житель Красновишерска предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.