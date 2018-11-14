В Прикамье задержали мужчину, который до смерти избил жену

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-14T17:45:41+03:00

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В Пермском крае задержали 38-летнего жителя Куединского района. По версии следствия, вечером 9 ноября мужчина избил свою 33-летнюю супругу на почве личных неприязненных отношений. Она скончалась от полученных травм.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время мужчина задержан, в суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы писали о том, что 62-летний житель деревни Фадеята, находящейся под Краснокамском, в результате ссоры, возникшей после застолья, накинулся на свою 54-летнюю жену и избил ее. Женщина с многочисленными травмами тела была доставлена в больницу.