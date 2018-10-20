2018-10-20T15:31:00+03:00
Происшествия

Безработный житель Краснокамска избил до полусмерти жену

Женщина была госпитализирована
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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62-летний житель деревни Фадеята, находящейся под Краснокамском, задержан в связи с избиением собственной жены.

- Предварительно установлено, что нигде не работающий мужчина в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил свою 54-летнюю жену, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. Женщина с многочисленными травмами тела была госпитализирована в больницу.

В отделе полиции Краснокамска было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верещагинском районе 28-летняя мать четырех детей убила 88-летнюю женщину и ее сына - инвалида первой группы. Причиной убийства стал невыплаченный долг. Приговором суда молодой женщине назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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