Избивал 6-летнюю дочку. В Краснокамске осудят 46-летнего горе-отца

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-14T17:24:16+03:00

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В Прикамье осудят 46-летнего жителя Краснокамска. С 14 по 16 августа этого года мужчина, проживающий в квартире с 6-летней дочкой, истязал ее и бил.

- Осознавая, что девочка находится в материальной и иной зависимости от него, не способна оказать ему сопротивление и защищаться, на почве личных неприязненных отношений, мужчина причинял ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего». Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье 24-летний отчим избивал 8-летнего пасынка. Ребенок мог «получить» за все: за потерю детали от игрушки, за то, что не досмотрел за младшим братом.