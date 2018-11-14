2018-11-14T17:24:16+03:00
Происшествия

Избивал 6-летнюю дочку. В Краснокамске осудят 46-летнего горе-отца

Он истязал ребенка два дня
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье осудят 46-летнего жителя Краснокамска. С 14 по 16 августа этого года мужчина, проживающий в квартире с 6-летней дочкой, истязал ее и бил.

- Осознавая, что девочка находится в материальной и иной зависимости от него, не способна оказать ему сопротивление и защищаться, на почве личных неприязненных отношений, мужчина причинял ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего». Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье 24-летний отчим избивал 8-летнего пасынка. Ребенок мог «получить» за все: за потерю детали от игрушки, за то, что не досмотрел за младшим братом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Упал на металлический штырь». Пермячка подала в суд на кафе, где пострадал ее 2-летний сын
В Прикамье задержали мужчину, который до смерти избил жену
Пьяная 16-летняя жительница Прикамья ударила ножом знакомого
«Я не знала, что фильм запрещен». В Перми пенсионерку осудили за выложенный в соцсетях фрагмент из фильма
«Задушили и выкинули тело на обочину». Пермские полицейские задержали подозреваемых в убийстве таксистки
Детские игровые площадки появятся на вокзалах Екатеринбург и Пермь-2
Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность
«Хотела уехать в Пермь с подругой». Пропавшую в Добрянке 14-летнюю девочку нашли полицейские и отвели домой
Пермский аэропорт выложил видео взлета самолета «Руслан»
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, избивший DJ Smash, требует с Тимати 500 тысяч рублей за оскорбления
В Пермском районе сгорел кирпичный дом, семья успела спастись
Пермяк обворовал салон красоты, пока его девушка отдыхала
Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными
«Боялся быть избитым гопниками». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков признался, что в детстве подвергался травле
В Прикамье 57-летний бывший милиционер убил своего односельчанина
В Прикамье главный бухгалтер детского сада похитила более миллиона рублей
В Прикамье мужчина провалился под лед, катаясь на квадроцикле