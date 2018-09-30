2018-09-30T07:46:27+03:00
Происшествия

В Прикамье 24-летний отчим избивал 8-летнего пасынка

Также он заставлял ребенка отжиматься за любую провинность
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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24-летнего жителя Верещагинского района ждет суд. Он обвиняется в истязании пасынка.

Как выяснили следователи, с июня прошлого года по август этого года обвиняемый постоянно избивал своего 8-летнего пасынка на почве личной неприязни. Ребенок мог «получить» за все: за потерю детали от игрушки, за то, что не досмотрел за младшим братом. Отчим не только избивал мальчика, но и заставлял его отжиматься. Если ребенок отказывался, то его снова «наказывали».

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «истязание, причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Уголовное дело направили в суд.

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