В Прикамье 57-летний бывший милиционер убил своего односельчанина

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-14T13:30:59+03:00

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В Орде трагедией закончились посиделки двух знакомых. Вечером 9 ноября 57-летний бывший милиционер пришел в гости к своему 50-летнему односельчанину. Они хорошо выпили и у них возник конфликт на бытовой почве. Гость взял нож и нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом.

- Мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - По факту убийства было возбуждено уголовное дело. По подозрению в его совершении задержан 57-летний односельчанин погибшего мужчины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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