Авиакомпания AZUR air получила допуск на авиарейсы из Перми в Китай и ОАЭ
Росавиация выдала авиакомпании AZUR air допуск на право осуществления полетов из Перми в Санью (Китай) и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Полеты в Китай и обратно будут выполняться два раза в неделю, а в Дубай - четыре раза в неделю. Приказ размещен на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.
Отметим, AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям. Авиапарк состоит из двадцати четырех воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, восьми Boeing 767-300, шести Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и одного Boeing 777-300.
Также у авиакомпании «Грозный авиа» был отозван допуск на выполнение рейса Пермь - Ереван из-за невыполнения полетов в течение последних двух сезонов.
Тем временем, в Пермь из Нью-Йорка прилетел самый большой грузовой самолет в мире.