В Прикамье за три года планируется инвестировать 12,7 млрд рублей в муниципальные дороги

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-14T07:34:41+03:00

В этом году на приведение в порядок дорог было направлено боле 4,4 млрд рублей

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13 ноября состоялось заседание Совета глав муниципальных образований. На нем подвели итоги дорожного сезона и обозначить планы работы в дорожной отрасли.

Глава Прикамья Максим Решетников обозначил, что в целом с поставленными задачами регион справился. «Теперь важно выполнить финансовые обязательства. На сегодня только 57% средств освоено – это не много, учитывая, что сейчас уже середина ноября. Нужно эту работу вам, коллеги, брать на личный контроль. Важно, чтобы подрядчики не оставались без денег – это влияет на качество и скорость их работы на других объектах, – отметил губернатор. – Кроме того, в этом году работы велись на 525 муниципальных объектах, и каждый из них был проверен специалистами. Результаты показали, что достаточно большой процент проб не соответствовали нормативным требованиям. Большинство объектов, конечно, переделали, но нам важно принять соответствующие меры, чтобы в следующем сезоне ситуация не повторилась, и дороги в крае строились более качественные».

В ближайшую трехлетку финансирование местных дорог останется на уровне этого года – более 4 млрд ежегодно: 2019 год – 4 млрд рублей, 2020 год – 4,6 млрд рублей, 2021 год – 4,1 млрд. Также глава региона призвал глав муниципальных образований начать работу по подготовке заявок на ремонт дорог в 2019 году уже сейчас, и постараться объявить аукционы на следующий год до конца декабря.

Как пояснил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, согласно новому механизму предоставления субсидий, который начнет действовать с 2019 года, из Дорожного фонда Прикамья будет оплачиваться 90% сметной стоимости ремонта муниципальных дорог, 10% – из местных бюджетов. При этом для эффективного использования средств функции заказчика будут переданы на уровень муниципального района.

Глава города Березники Сергей Дьяков отметил, что новый механизм позволит еще более эффективно ремонтировать дороги. «У муниципалитетов всегда не хватает собственных средств на дороги. При наличии такого софинансирования и отлаженной работе по проведению аукционов, муниципальные дороги станут безопаснее. Уже сейчас мы отмечаем, что жители стали меньше жаловаться на состояние дорог, они стали быстрее добираться до Перми, снизилась аварийность», – резюмировал работу в 2018 году глава Березников.

По словам главы Пермского района Александра Кузнецова, важно, что в Прикамье много внимания уделяется местным дорогам. «Деньги нужно тратить эффективно. Те механизмы, которые уже отработаны Минтрансом, позволяют нам уже в начале мая выходить на объекты, начинать ремонты, экономить за счет проведения торгов и полученную экономию инвестировать дорожную инфраструктуру».

По информации регионального Минтранса, на 2019 год от муниципальных образований поступили предложения по 261 объектам общей протяженностью более 370 км на сумму 3,2 млрд рублей, на 2020 год – по 213 объектам общей протяженностью более 365 км на сумму 3,7 млрд рублей. Пока наибольшее число объектов, 43 участка дорог за два года, предлагает отремонтировать город Оханск.

Напомним, в этом году на приведение в порядок муниципальных дорог направлено более 4,4 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей из Дорожного фонда Пермского края, 874 млн рублей – из федерального бюджета.