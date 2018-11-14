Житель Прикамья избил своего знакомого и выкинул на улицу умирать

СЕГОДНЯ 06:37 2018-11-14T06:37:20+03:00

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6 ноября в Кунгуре на улице Свердлова прохожие обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Они сразу сообщили в полицию. Было заведено уголовное дело. Правоохранители выявили личность погибшего. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Березовского района. Позднее следователи восстановили картину преступления.

- В ночь на 6 ноября 2018 года мужчина был избит на квартире у своего знакомого, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Затем его вывели на улицу, где он скончался.

По подозрению в причинении смертельных травм задержан 34-летний житель Кунгура. Сейчас по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, пермяка, подозреваемого в убийстве, задержали с наркотиками на станции в Екатеринбурге. Он пытался скрыться на поезде «Новый Уренгой - Казань».