Пермяка, подозреваемого в убийстве, задержали с наркотиками на станции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на железнодорожной станции сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из линейного отдела задержали 22-летнего пермяка, подозреваемого в убийстве.
5 ноября в лесном массиве на территории Мотовилихинского района Перми обнаружен труп 44-летней женщины. К раскрытию особо тяжкого преступления подключились лучшие сыщики. Личность предполагаемого убийцы была установлена.
- По оперативной информации, подозреваемый скрылся поездом, который двигался сообщением «Новый Уренгой – Казань», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В кратчайшие сроки его задержали на станции в Екатеринбурге.
Молодого человека доставили в дежурную часть. Там у него обнаружено десять прямоугольных брикетов гашиша массой более килограмма. Наркотик он вез в Екатеринбург с целью распространения.
Молодой человек доставлен в Пермь, где по решению суда арестован. Ведется следствие.
Предполагаемого убийцу из Перми взяли на станции в Екатеринбурге.видео: ГУ МВД России по Пермскому краю