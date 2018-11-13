Пермяка, подозреваемого в убийстве, задержали с наркотиками на станции в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-13T12:25:15+03:00

Он пытался скрыться на поезде

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В Екатеринбурге на железнодорожной станции сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из линейного отдела задержали 22-летнего пермяка, подозреваемого в убийстве.

5 ноября в лесном массиве на территории Мотовилихинского района Перми обнаружен труп 44-летней женщины. К раскрытию особо тяжкого преступления подключились лучшие сыщики. Личность предполагаемого убийцы была установлена.

- По оперативной информации, подозреваемый скрылся поездом, который двигался сообщением «Новый Уренгой – Казань», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В кратчайшие сроки его задержали на станции в Екатеринбурге.

Молодого человека доставили в дежурную часть. Там у него обнаружено десять прямоугольных брикетов гашиша массой более килограмма. Наркотик он вез в Екатеринбург с целью распространения.

Молодой человек доставлен в Пермь, где по решению суда арестован. Ведется следствие.