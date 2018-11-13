В Свердловской области наши тело рыбака из Перми, пропавшего в середине сентября

СЕГОДНЯ 20:11 2018-11-13T20:12:22+03:00

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Напомним: 41-летний Владислав М. в сентябре отправился с двумя приятелями порыбачить в соседнюю Свердловскую область.

Но два друга вернулись домой в Пермь без Владислава. Позже они признались его жене, что 16 сентября он пропал.

Пропавшего долго и безуспешно искала полиция, волонтеры и военные. Нашли его тело водолазы.

- К поискам были привлечены водолазы, которые, отрабатывая одну из версий, осмотрели дно водоёма на территории Нижнетуринского городского округа, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - В итоге тело без вести пропавшего было обнаружено. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на его теле не установлено.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по факту исчезновения человека продолжается.

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