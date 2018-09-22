Родные разыскивают 41-летнего пермяка, пропавшего на рыбалке

СЕГОДНЯ 07:59 2018-09-22T08:02:15+03:00

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Пермяк пропал при загадочных обстоятельствах на рыбалке.

Его родные разместили сообщение о его пропаже на странице ВКрнтакте «ЧП ДТП Пермь».

Жене Владислава Митрохина позвонила супруга рыбака, с которым они вместе отправились порыбачить. Она сообщила, что муж вернулся домой и рассказал, что они потеряли Владислава в ночь на 16 сентября, когда ловили рыбу под Качканаром в Свердловской области. По его словам, они объехали все близлежащие деревни, но пропавшего не нашли.

Родные сообщили, что Владислав не знал этой местности, с собой у него не было ни еды, ни воды, ни спичек. Они просят всех, кому что-либо известно о нем, сообщить по телефону 02 в полицию (102 с сотового).

Приметы пропавшего: рост 174, среднего телосложения, одет в камуфляжную форму, на ногах резиновые болотники, на голове фуражка с кокардой, на левом плече большая татуировка с изображением дракона.