Родные разыскивают 41-летнего пермяка, пропавшего на рыбалке
Пермяк пропал при загадочных обстоятельствах на рыбалке.
Его родные разместили сообщение о его пропаже на странице ВКрнтакте «ЧП ДТП Пермь».
Жене Владислава Митрохина позвонила супруга рыбака, с которым они вместе отправились порыбачить. Она сообщила, что муж вернулся домой и рассказал, что они потеряли Владислава в ночь на 16 сентября, когда ловили рыбу под Качканаром в Свердловской области. По его словам, они объехали все близлежащие деревни, но пропавшего не нашли.
Родные сообщили, что Владислав не знал этой местности, с собой у него не было ни еды, ни воды, ни спичек. Они просят всех, кому что-либо известно о нем, сообщить по телефону 02 в полицию (102 с сотового).
Приметы пропавшего: рост 174, среднего телосложения, одет в камуфляжную форму, на ногах резиновые болотники, на голове фуражка с кокардой, на левом плече большая татуировка с изображением дракона.