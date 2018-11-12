В Прикамье заведующая детским садом вымогала взятки у сотрудников

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-12T13:29:40+03:00

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В Березниках заведующая детским садом разработала схему собственного обогащения. Она заставляла своих сотрудников делиться премиями и частью заработной платы от совмещенных должностей. Работники детского сада под угрозой увольнения и лишения доплат были вынуждены покорно отдавать часть денег руководителю. Таким образом, заведующая детским дошкольным учреждением с октября 2017 года по апрель 2018 года обогатилась на 168,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Расследование уголовного дела завершено. Директор детского сада обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - «Получение взятки с вымогательством» и «Присвоение чужого имущества».

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