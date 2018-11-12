Начался суд на водителем и пассажиром Cadillac, которые в центре Перми избили мотоциклиста и его девушку

В Свердловском суде Перми начался процесс над двумя мужчинами, которые летом прошлого года учинили в центре города настоящий беспредел.

Напомним, инцидент случился 8 июля 2017 года в районе гипермаркета «Семья».

– Мы с девушкой ехали на моем мотоцикле по средней дамбе, – рассказывает Андрей. – Белый Cadillac резко выехал с парковки прямо передо мной, даже не включив поворотник. Я резко затормозил и взял левее, чтобы не врезаться в него. Потом на перекрестке мы остановились на светофоре, и я указал водителю на зеркало, мол, смотреть надо. Водитель заорал: «Ты вообще кто такой, что тебе надо?».

Молодой человек не стал вступать в диалог, повернул на Сибирскую и уехал. Он не обратил внимания, что водитель белого внедорожника направился следом за ним.

– Они остановились, вышли из машины, подошли сзади и ни слова не говоря, начали бить нас битами по голове, – вспоминает Андрей. – При этом они понимали, что бьют девушку. Они кричали: «Будешь сопротивляться или пойдешь в полицию, мы убьем твою бабу».

После избиения нападавшие сели в машину и уехали, развернувшись через «двойную сплошную». Следствие длилось больше года.

- Главной проблемой оказалось найти этих наглых и дерзких автомобилистов, которые напали в центе Перми на людей прямо посредине дня, - рассказал о расследовании дела заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Максим Шилов.

Момент избиения попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, как из белой машины выскочили двое крепких нерусских мужчин, похожих внешне на итальянцев, и начали избивать мотоциклиста.

Преступников судят сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Побои» и «Хулиганство, совершенное группой лиц». Им грозит до семи лет лишения свободы.