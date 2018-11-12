2018-11-12T09:35:32+03:00
Общество

Почти 100 пьяных водителей были задержаны за выходные в Пермском крае

Стражи порядка пресекли более 6 тысяч нарушений Правил дорожного движений
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае в минувшие выходные «ловили» пьяных водителей. В ходе рейда были задержаны 98 автомобилистов в нетрезвом виде. Из них: 54 водителя находились в состоянии опьянения, 20 пьяных водителей не имели прав, 23 водителя отказались от прохождения медосвидетельствования. Также установлен 1 водитель в состоянии наркотического опьянения.

Всего за прошедшие выходные в Пермском крае произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, стражами порядка пресечены более 6 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

Полиция напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге, особенно при неблагоприятных природных условиях.

Ранее мы писали о невезучем угонщике, которые четыре раза пробовал завладеть чужой машиной. Теперь молодого жителя Кудымкара будут судить за серию покушений на угон

В Перми ловят пьяных водителей.ГУ МВД России по Пермскому краю

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