Невезучий угонщик: четыре попытки - и все безуспешны

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-10T11:23:20+03:00

Теперь молодого жителя Кудымкара будут судить за серию покушений на угон

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В сентябре кудымкарскую полицию завалили заявлениями о повреждении автомобилей, припаркованных на ночь возле домов на улице 50 лет Октября. А одна машина исчезла с места парковки. Причем, пострадали автомобили только отечественного производства.

Но дело было вовсе не в нелюбви к автопрому. Просто 22-летний житель Кудымкара решил, что отечественные машины угонять легче.

- Ранее судимый молодой человек с целью угона разбил стекла двух машин и, повредив замки зажигания, попытался запустить их двигатели, но не смог это сделать, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Затем он залез в следующий автомобиль, однако завести его также не мог. Тогда парень решил действовать иначе – завести двигатель в движении. Он вышел из машины и начал толкать ее. Хватило его на 50 метров, машина не завелась, после чего он ее бросил и приступил к следующей. Он разбил камнем ее стекло, но услышав звук сработавшей сигнализации, поспешил скрыться.

Незадачливого угонщика задержали. Его обвиняют в серии покушений на неправомерное завладение транспортными средствами без цели хищении. Уголовное дело направлено в суд.