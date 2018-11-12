В Перми «Тойота» сбила ребенка на самокате

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-12T07:50:08+03:00

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Авария произошла 11 ноября в 14.25 в Ленинском районе Перми. 10-летний школьник пересекал дорогу на самокате на зеленый сигнал светофора. В районе дома №13 по ул. Борчанинова его сбил автомобиль «Тойота Рав 4». За рулем находилась 37-летняя женщина.

По предварительным данным, ребенок двигался по дороге без сопровождения взрослых. В результате ДТП он получил травмы головы. Ему назначено амбулаторное лечение.

- В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, пропавший подросток из Удмуртии нашелся в Перми. Три дня волонтеры искали 17-летнего Леонида Косарева. 7 ноября около 14 часов он ушел из дома в поселке Кез в неизвестном направлении и с тех пор не звонил родным. Родители мальчика обратились в полицию, они предположили, что Леонид мог направиться в Пермь. Так оно и оказалось.